انت الأن تتابع خبر الاستقرار هو عنوان اليوم…إليكم أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم في السعودية كما هي مثل أسعار أمس،وكان اليومين الماضيين قد حدث تراجع كبير في سعر الذهب،وقد سجل الذهب اليوم عيار ٢٤ سعر ٣١٦.٨١،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣١٦.٨١ ريال سعودي و ٨٤.٤٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩٠.٤١ ريال سعودي و ٧٧.٤٤ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٧٧.٢١ ريال سعودي و ٧٣.٩٢ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٣٧.٦١ ريال سعودي و ٦٣.٣٦ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٤.٨١ ريال سعودي و ٤٩.٢٨ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٨٥٣.٩٩ ريال سعودي و ٢٦٢٧.٧٣ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٨٥٧.٧٤ ريال سعودي و ٢٦٢٨.٧٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٤٨.٥٠ ريال سعودي و ٩٢.٩٣ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٣١.٦٤ ريال سعودي ٢٢١.٧٧ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٤٧.٤٣ ريال سعودي و ٤٣٩.٣٢ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٥٦.٨٥ ريال سعودي و ٨٦٨.٤٩ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٤٦٩.٣٤ ريال سعودي و ١٧٢٥.١٦ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٦١.٢٤ ريال سعودي و ٧٠٩.٦٦ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٧٨٧.٩٦ ريال سعودي و ٧٤٣.٤٦ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٤١.٤١ ريال سعودي و ٨١١.٠٤ دولار أميركي.