انت الأن تتابع خبر ثبات في سعر الريال السعودي أمام العملات في تعاملات اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر صرف الريال السعودي في تعاملات اليوم أمام العملات العربية والأجنبية،وهذا الاستقرار يعيشه الريال السعودي منذ فترة كبيرة ويدل ذلك على مدة قوة العملة المحلية في السعودية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤

أسعار العملات مقابل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٣.٩٧٤٨٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٣٩٦

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٤.٧٧١٢١ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٤٥٠٧٦ ريال سعودي.سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٣٣١١ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٥٨١. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٢١٢ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٠٢.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٣٧٧١٠. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ١٠٨٦٧. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩٢٨٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢١١٣٥ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٥٨٨٣ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٠٦٩ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٧٧٢٤٢. ريال سعودي.