انت الأن تتابع خبر "رسمياً".. موعد صرف رواتب الموظفين هذا الشهر نوفمبر 2024 في السعودية وخطوات الاستعلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأكيدًا على التزام حكومة المملكة العربية السعودية بدعم الاستقرار المالي وتحسين جودة حياة موظفي القطاع الحكومي، أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف رواتب هذا الشهر نوفمبر 2024، حيث تعد هذه الخطوة جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الوضع المالي والمعيشي للموظفين، من خلال تطبيق نظام صرف دوري يتيح لهم تنظيم شؤونهم المالية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ويوفر وضوحًا للمستفيدين بشأن مواعيد الاستحقاق، وعبر السطور التالية نتعرف على موعد الرواتب وخطوات الاستعلام.

موعد صرف رواتب الموظفين نوفمبر 1446

يتطلع العديد من الموظفين إلى معرفة موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2024 في المملكة، لتلبية متطلباتهم اليومية واحتياجات أسرهم، وفي هذا الصدد، أكدت وزارة المالية أن الدولة تعتمد نظامًا ثابتًا لصرف الرواتب في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي. ومع ذلك، إذا تصادف هذا التاريخ مع يوم الجمعة، يتم تقديم الصرف إلى يوم الخميس 26،

أما إذا صادف يوم السبت، فيتم تأجيله إلى يوم الأحد 29 من الشهر.

ويجدر بالذكر أن رواتب شهر نوفمبر الجاري سوف تُصرف في الموعد المحدد دون أي تغيير، حيث أن موعد الصرف سيكون يوم الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2024، والذي يوافق 25 جمادى الأولى 1446 هجريًا.

خطوات الاستعلام عن الرواتب

تُتيح وزارة المالية السعودية للمواطنين في القطاعين الحكومي إمكانية الاستعلام عن رواتبهم بسهولة عبر منصة اعتماد الإلكترونية (portal.etimad.sa)، حيث تُوفر هذه الخدمة وسيلة ميسرة للوصول إلى المعلومات المالية الشخصية

ويمكن تنفيذ عملية الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة اعتماد.

قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابك المسجل في نظام أبشر.

بمجرد الدخول إلى الحساب، اختر أيقونة “الاستعلام” من الصفحة الرئيسية.

انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية واختر خدمة “الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية”.

ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة براتبك، بما في ذلك قيمته، البدلات، الخصومات، وأي استحقاقات مالية أخرى.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين في 2025

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء غير مؤكدة حول زيادة رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية لعام 2025، إلا أنه لم تصدر أي قرارات رسمية من الحكومة أو القيادة بشأن هذا الموضوع، ومثل هذه القرارات تتطلب إصدار مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين، ما يؤكد أن تلك الشائعات لا تستند إلى أي حقائق.

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