"الكل هيسألك على الطريقة".. بدون الحاجة للكوافير..طريقة صبغ شعرك بالكركم واحصلي على لون اشقر ذهبي بمكونات طبيعية بدون صبغات أو اكسجين!!

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رياض - احمد صلاح - الكركم يعد من المواد الطبيعية ذات الاستخدامات المتعددة في مجالات التجميل، خصوصا في العناية بالشعر والبشرة، بفضل خصائصه الفريدة، يمكن للكركم أن يكون المكون الأساسي في إعداد صبغات طبيعية تساعد على تشقير الشعر وإعطائه لون لافت ومميز

طريقة صبغ شعرك بالكركم واحصلي على لون اشقر ذهبي

وصفات صبغ الشعر بالكركم تعد خيار مثالي لمن تبحث عن بدائل صحية خالية من المواد الكيميائية الضارة.

مكونات صبغة الكركم الطبيعية

لتحضير صبغة شعر فعالة باستخدام الكركم، تحتاجين إلى المكونات التالية:

ملعقتان كبيرتان من الكركم

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة كبيرة من زيت اللوز

ملعقة كبيرة من الحناء

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من القهوة

طريقة تحضير صبغة الكركم في المنزل

للحصول على أفضل النتائج باستخدام صبغة الكركم، اتبعي الخطوات التالية:

ابدئي بخلط الكركم مع القهوة والنشا في وعاء مناسب، وقلبي جيد للحصول على خليط متجانس.

في وعاء آخر، قومي بتذويب جل الصبار باستخدام الميكروويف ثم أضيفيه إلى المكونات الجافة مع التقليب المستمر.

أضيفي بقية المكونات بالتدريج مع الاستمرار في المزج حتى تحصلي على معجون ناعم.

طبقي المعجون على الشعر بالكامل واتركيه لمدة 20 دقيقة لضمان تشرب الشعر اللون بشكل جيد.

اغسلي شعرك جيد بالماء والشامبو للتخلص من بقايا الصبغة.

يفضل استخدام وصفة صبغة الكركم مرتين في الأسبوع للحصول على لون جذاب وثابت.

طريقة صبغ شعرك بالكركم واحصلي على لون اشقر ذهبي

وصفة البابونج لتشقير الشعر

إذا كنتِ ترغبين في خيار آخر لتشقير الشعر، فإن البابونج هو المكون الطبيعي المثالي لذلك، لتحضير وصفة البابونج، ستحتاجين إلى:

أكياس شاي البابونج

ماء مغلي

زيت جوز الهند المذاب

عصير ليمون

خطوات التحضير

اغلي الماء وأضيفي أكياس شاي البابونج، واتركيها تنقع لمدة 10 دقائق.

صفي منقوع البابونج ثم أضيفي إليه زيت جوز الهند المذاب وعصير الليمون.

وزعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعة إلى ساعتين للحصول على لون فاتح ومشرق.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو لإزالة الخليط.

فوائد الكركم والبابونج للشعر