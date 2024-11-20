انت الأن تتابع خبر انسى الغازات خلاص.. مشروب سحري موجود في كل بيت يقضي على غازات البطن والانتفاخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشتكي قطاع كبير من الناس دومًا من مشاكل تتعلق بانتفاخ البطن بشكل متكرر، وخاصة بعد تناول بعض الأطعمة التي تساهم في زيادة تلك المشكلة، مما يدفعهم لتناول أدوية متعددة في محاولة للعلاج والتخلص من الآلأم المصابة لانتفاخات البطن وزيادة الغازات، ولكن ما لا يعلمه البعض هو أن هناك مشروبًا طبيعيًا بإمكانه أن يساهم في حل هذه الأزمة بفعالية وبسرعة، وقادر على طرد الغازات من الأمعاء في دقائق معدودة.

مشروب يقضي على انتفاخ البطن

نشر موقع “EatingWell” المعروف، تقرير قال فيه بأن الشاي الأخضر ليس فقط مشروبًا يساعد في إنقاص الوزن، بل يحتوي على العديد من الفوائد الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها الجسم. يجب أن يستغل الجميع فوائد هذا المشروب ويحرصوا على تناوله بين الحين والآخر.

وأوضح الموقع إلى أن الشاي الأخضر له تأثير قوي في علاج انتفاخ البطن والغازات، والذي قد يكون ناتجًا عن اضطرابات في بكتيريا الأمعاء على مدار فترة طويلة.

وأشار التقرير إلى كون الشاي الأخضر له قدرة كبيرة على تعزيز صحة الأمعاء ومساعدة الشخص في التخلص من الانتفاخات وغازات البطن.

القضاء على الغازات في أيام