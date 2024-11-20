"قمته مهدورة!"... عشبة مهملة في كل بيت يجهلها الجميع.. تعيدك شابا حتى لو كنت في الـ 70 من عمرك.

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رياض - احمد صلاح - يعتبر الزعتر من النباتات الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية، حيث يتميز برائحته المنعشة وطعمه اللذيذ إضافة إلى ذلك، يحتوي الزعتر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل فيتامين E وB، اللذان يعززان صحة البشرة وجمالها فضلاً عن ذلك، يعزز النحاس والزنك والحديد من صحة البشرة، مما يساعد في الحفاظ على شبابها ونضارتها.

المكونات

للحصول على بشرة نقية وخالية من التجاعيد، يمكن تحضير خلطة الزعتر البري بمكونات بسيطة تحتاج إلى:

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف

وملعقتين كبيرتين من بذور الشمر المطحونة

ونصف كوب من الماء المغلي

وعصير نصف ليمونة

أولاً، قم بإضافة الزعتر وبذور الشمر إلى وعاء ثم أضف الماء المغلي وعصير الليمون اترك المزيج منقوعاً لمدة 15 دقيقة، ثم قم بتصفيته.

استخدام الخلطة