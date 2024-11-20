وصفة تبييض الجسم كله بالنشا والليمون وبنتيجة فائقة السرعة

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رياض - احمد صلاح - وصفة تبييض الجسم كله بالنشا والليمون، تبيض الجسم كله بالنشا والليمون هذه الخلطة العجيبة التي أثبتت العديد من الآثار الجانبية المفيدة في الحصول على درجة تفتيح للبشرة بطريقة سهلة آمنة ومضمونة، نقدمها في هذا المقال لكل فتاة وسيدة حريصة على جعل بشرتها ذات مظهر فاتح وفي نفس الوقت حيوي وأنيق، حيث تتعدى فوائد هذه الوصفة إلى تنعيم وتغذية البشرة بشكل كامل.

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مكونات تبييض الجسم كله بالنشا والليمون

تعتمد هذه الطريقة على عدد من المكونات الطبيعية التي تساعد في منح البشرة التغذية اللازمة لها بالإضافة إلى قدرة هائلة على تفتيح البشرة كما في التالي:

عدد ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللبن البودرة.

مقدار من عصير الليمون يساوي ثلاث ملاعق كبيرة الحجم.

كمية من زيت الزيتون تقدر بثلاث ملاعق كبيرة الحجم.

طريقة تبيض الجسم كله بالنشا النشا والليمون

تتضمن طريقة تحضير الخلطة الخاصة بتبيض الجسم بالكامل بالنشا والليمون عدد من الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات هي الآتي: