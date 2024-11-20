كيف يتأثر نمو الطفل في حالة سكري الحمل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعتي تكساس وهارفارد نتائج مفاجئة حول تطور الأطفال الذين تعرضوا لمرض سكري الحمل خلال عامهم الأول.

وتتحدى الدراسة الفكرة السائدة حول خطر السمنة لدى هؤلاء الأطفال، حيث أظهرت أن زيادة الدهون لديهم كانت أبطأ مقارنة بأطفال آخرين في نفس العمر، مما يشير إلى أن النمو المبكر قد يتكيف ويعود إلى طبيعته بشكل أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

وتدل هذه النتائج على أن الأطفال الذين تعرضوا لسكري الحمل ليسوا بالضرورة أكثر عرضة للسمنة، بل قد يستفيدون من المراقبة الإضافية لضمان نمو صحي. وقالت إليزابيث وايدن، الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة تكساس: “غالبًا ما نعتقد أن الأطفال الذين تعرضوا لسكري الحمل سيكونون أكثر عرضة للسمنة في مرحلة الطفولة، لكن نتائجنا تظهر صورة أكثر تعقيدًا.”

وأضافت وايدن: “على الرغم من أن هؤلاء الأطفال يولدون بمزيد من الدهون في الجسم، إلا أن العديد منهم يتوازنون بشكل طبيعي مع مرور الوقت.”

وتشير بيانات الدراسة إلى أن زيادة الدهون لدى هؤلاء الأطفال كانت تدريجية خلال عامهم الأول، مما يعكس مرونة في أنماط النمو في مرحلة الطفولة المبكرة، وهو ما قد يكون قد فاتته الدراسات السابقة.

تابعت الدراسة 198 طفلًا، نصفهم تعرضوا لسكري الحمل أثناء فترة الحمل، وقام الباحثون بقياس وزن كل طفل وطوله ودهون جسمه عند الولادة ثم عدة مرات خلال الأشهر الـ 12 الأولى من حياتهم.

ويحدث مرض السكري الحملي في حوالي 8.3% من حالات الحمل.