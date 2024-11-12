نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل وقيمة الدعم في برنامج "سكني" 1446 للسعوديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى برنامج "سكني" الذي تقدمه وزارة الإسكان السعودية إلى دعم الاستقرار السكني للأسر السعودية، وخاصة ذات الدخل المنخفض، كجزء من أهداف رؤية 2030. يوفر البرنامج دعمًا ماليًا بناءً على الدخل الشهري للأسرة لتخفيف الأعباء السكنية، حيث يمكن للأسر المؤهلة الاستفادة من الدعم بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السكن. نقدم هنا تفاصيل عن قيمة الدعم، خطوات التسجيل، وشروط الاستحقاق.

قيمة الدعم السكني للأسر السعودية:

دخل شهري لا يتجاوز 14،000 ريال : يحصل المستفيد على دعم بنسبة 100% من قيمة السكن.

: يحصل المستفيد على دعم بنسبة 100% من قيمة السكن. دخل يتراوح بين 14،000 و15،000 ريال : تبلغ نسبة الدعم 95% من قيمة السكن.

: تبلغ نسبة الدعم 95% من قيمة السكن. دخل لا يتجاوز 18،000 ريال: تبلغ نسبة الدعم 80%، مما يتيح تيسيرًا أكبر للعائلات منخفضة الدخل.

خطوات التسجيل في برنامج الدعم السكني 1446:

زيارة الموقع الرسمي لبرنامج "سكني". تسجيل الدخول باستخدام حساب أبشر عبر النفاذ الوطني الموحد. تقديم طلب الاستحقاق وتعبئة المعلومات الشخصية وبيانات الدخل. التأكد من صحة المعلومات المدخلة وإرسال الطلب.

الشروط الأساسية للاستفادة من الدعم السكني:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة داخل المملكة، وعدم الغياب لأكثر من 90 يومًا خلال العام.

ألا يكون المتقدم مستفيدًا من خدمات دور الإيواء الحكومية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

امتلاك حساب بنكي نشط.

عدم امتلاك عقارات أو سجل تجاري ذو قيمة مرتفعة.

تسعى هذه الشروط لتحقيق العدالة في توزيع الدعم وتوجيهه للأسر الأكثر حاجة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.