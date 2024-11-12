نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يوضح طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الإدارة العامة للمرور في السعودية خدمة إلكترونية حديثة تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية لعام 1446 عبر منصة "أبشر" الإلكترونية. تُعد منصة أبشر من أهم الخدمات الرقمية الحكومية في المملكة، وتسمح للأفراد بمتابعة وإدارة المخالفات بشكل مرن وسريع. وفيما يلي نقدم خطوات الاعتراض على المخالفة المرورية عبر المنصة.

خطوات تقديم الاعتراض على المخالفة المرورية عبر أبشر 1446:

الدخول إلى منصة "أبشر" عبر الرابط المخصص. تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي. من القائمة الرئيسية، اختيار "دليل الخدمات"، ثم "خدمات المرور". تحديد "خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية". استعراض قائمة المخالفات، وتحديد المخالفة المطلوب الاعتراض عليها. كتابة تفاصيل سبب الاعتراض بدقة. إرفاق المستندات اللازمة لدعم طلب الاعتراض. التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم تأكيد الطلب لإتمام العملية.

شروط تقديم طلب الاعتراض على المخالفات المرورية

وضعت إدارة المرور شروطًا للتقديم تشمل: