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أحمد جودة - القاهرة - استوديوهات الحصن تحدث ثورة في الإنتاج الفني بموسم الرياض.. تعرف على أكبر منشأة سينمائية في الشرق الأوسط تبهر العالم

استوديوهات الحصن تحدث ثورة في الإنتاج الفني بموسم الرياض.. تعرف على أكبر منشأة سينمائية في الشرق الأوسط تبهر العالم.

استوديوهات "الحصن بيغ تايم" في الرياض تُحدث نقلة نوعية في صناعة الإنتاج الفني في الشرق الأوسط.

مع افتتاح هذه المنشأة الضخمة خلال موسم الرياض، أصبحت استوديوهات الحصن أكبر منشأة سينمائية في المنطقة، مجهزة بأحدث التقنيات والمعايير العالمية لدعم صناعة السينما والتلفزيون.

تجمع الاستوديوهات بين الإمكانيات الضخمة والتجهيزات المبتكرة، ما يجعلها وجهة مثالية للإنتاجات الكبرى ومصدر إلهام للمبدعين، ويعزز من مكانة الرياض كمركز فني وثقافي عالمي.



استوديوهات "الحصن بيغ تايم" في العاصمة السعودية الرياض

افتُتحت استوديوهات "الحصن بيغ تايم" في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، لتصبح أكبر منشأة سينمائية في الشرق الأوسط، مما يُحدث ثورة في مجال الإنتاج الفني بالمنطقة.

استوديوهات الحصن تحدث ثورة في الإنتاج الفني بموسم الرياض.. تعرف على أكبر منشأة سينمائية في الشرق الأوسط تبهر العالم

تُعد هذه الاستوديوهات وجهة جديدة لكل المهتمين بالإنتاج السينمائي والتلفزيوني، حيث توفر بيئة متكاملة لصناعة الأفلام والبرامج التلفزيونية.

مساحة استوديوهات الحصن بيغ تايم

تضم استوديوهات "الحصن بيغ تايم" سبعة مبانٍ استوديوهات تمتد على مساحة 10،500 متر مربع، بإجمالي مساحة للمشروع تصل إلى 300،000 متر مربع.

تحتوي المنشأة على قرية إنتاج تشمل ورشًا للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء، بالإضافة إلى مكاتب للإنتاج السينمائي وغرف مونتاج.

تُعتبر هذه الاستوديوهات الأضخم في الوطن العربي من حيث المساحة والإمكانيات، حيث تحتوي على عدد كبير من مناطق التصوير والكاميرات وورش الملابس والديكورات والإكسسوارات وغيرها من معدات التصوير المختلفة.

حفل افتتاح الاستديوهات

شهدت الاستوديوهات حضور عدد كبير من نجوم العالم العربي خلال حفل الافتتاح، من بينهم أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، أحمد عز، نيللي كريم، يسرا، وأشرف عبد الباقي، بالإضافة إلى مخرجين ومنتجين بارزين.

قام النجوم بجولة على الاستوديوهات، معبرين عن دهشتهم وإعجابهم بالتجهيزات الحديثة والمعايير التقنية العالية المتاحة، مما يحقق "أحلام المبدعين مهما كان سقف طموحاتهم".

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن تنفيذ مشروع "الحصن بيغ تايم" تم في غضون أربعة أشهر، أي ما يعادل نحو 120 يومًا.

كما كشف بدء تصوير أول الأعمال السينمائية في الاستوديوهات الجديدة في نهاية نوفمبر الجاري.

تُعد استوديوهات "الحصن بيغ تايم" خطوة كبيرة نحو تطوير صناعة السينما والإنتاج التلفزيوني في المملكة العربية السعودية، مما يفتح آفاقًا جديدة للمبدعين ويعزز مكانة الرياض كوجهة فنية وثقافية رائدة في المنطقة.