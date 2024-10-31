شكرا لاهتمامك لمعرفة عاجل الضمان الاجتماعي اليوم تويتر | تقديم اعتراض على أهلية الضمان المطور وموعد نزول الدورة 35 لشهر نوفمبر 2024 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تفصلنا اقل من 48 ساعة على انتهاء شهر أكتوبر 2024 لذلك يتساءل جميع المستفيدين من راتب الضمان بالمملكة حول رابط الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من اجل الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي بعد ظهورها، ويأتي برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية في إطار سعي الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في البلاد، ومن خلال المقال التالي سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالضمان المطور لشهر نوفمبر.

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج أهلية الضمان المطور الدفعة 35 الخاصة بشهر نوفمبر 2024، في تاريخ الأحد 27 من شهر أكتوبر 2024، ويمكنك الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية..

في البداية: ادخل الى موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم قم بالضغط على بوابة الضمان الاجتماعي المطور.

بعد ذلك عليك تسجل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور .

سوف تظهر امامك قائمة بالخدمات المتاحة على الموقع، اضغط منها على خدمة “الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور”.

بعد ذلك قم بالضغط على اختيار الدورة الخاصة بشهر نوفمبر، وهي “الدورة 35”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لذلك.

تأكد بعد ذلك من صحة البيانات المُدخلة.

في الخطوة الأخيرة: قم بالضغط علي زر إرسال الطلب، لكي تظهر امامك نتائج الأهلية للتعرف على حالتك.

الاعتراض على أهلية الضمان المطور

ويمكن التعرف على أسباب عدم الأهلية من خلال الدخول الى حسابك عبر الضغط على أيقونة دراسة الأهلية وأكد أنه يلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، وحددت وزارة الموارد البشرية خطوات الاعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي، وتمثلت تلك الخطوات في التالي..

أولا: قم بتسجيل الدخول لمنصة الضمان الاجتماعي.

ثم قم بتحديث قائمة برامج الدعم الخاصة بي.

ثم اختر برنامج الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك قم بالضغط اختيار الأهلية والاستحقاق.

سوف تظهر امامك تفاصيل دورة الأهلية.

ثم بتقديم طلب الاعتراض مع تحميل ملفات اللازمة.

في الخطوة الأخيرة يمكنك تسليم الاعتراض.

تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي

خصصت وزارة الموارد البشرية في المملكة موعد ثابت لصرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين، وهو في الأول من كل شهر ميلادي، ولكن اذا تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية في البلاد فإنه يتم تغيير موعد الصرف سواء بالتقديم او بالتأخير، وعليه فإنه سيتم تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر المقبل، ليكون الخميس 31 أكتوبر الجاري بدلًا يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، وبناءًا على ذلك فقد قررت الوزارة تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر المقبل.