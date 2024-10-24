انت الأن تتابع خبر إنذار أحمر: الأرصاد السعودية تحذر من ظروف جوية خطيرة في بعض المناطق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ضوء التغيرات المناخية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرات عاجلة للمواطنين والمقيمين بشأن حالة الطقس المتوقعة في الساعات المقبلة.

حيث تتوقع الأرصاد تكوّن ضباب كثيف وأمطار خفيفة في عدة مناطق، مما يستدعي من الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل التحذيرات وآثارها المحتملة على الحياة اليومية.

الأرصاد السعودية تحذر من ظروف جوية خطيرة في بعض المناطق

وجه المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرات عاجلة للمواطنين والمقيمين بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة. وقد نشر المركز تغريدة على حسابه الرسمي على منصة إكس، حيث أوضح تفاصيل الإنذار المبكر للطقس في البلاد.

حالة الطقس في السعودية

وفقًا لتغريدة المركز، تشهد منطقة عسير، التي تشمل مدنًا مثل أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، تكوّن ضباب كثيف يؤثر على بعض المناطق. هذا الضباب يتسبب في انعدام الرؤية الأفقية، حيث تصل مدى الرؤية إلى 1 كم أو أقل.

لذلك، تم رفع درجة الإنذار المبكر في منطقة عسير إلى اللون الأحمر، حيث يبدأ هذا الإنذار من مساء يوم الأربعاء، 23 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة، ويستمر حتى صباح يوم الخميس، 24 أكتوبر 2024، في الساعة الثامنة.

توصيات للسلامة

شدد المركز الوطني للأرصاد على سكان منطقة عسير بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال فترات الضباب الكثيف. من المهم تجنب القيادة بسرعات عالية والحفاظ على مسافات آمنة بين المركبات لتفادي الحوادث المرورية.

أمطار خفيفة متوقعة