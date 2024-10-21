فولكس فاجن تيجوان 2025: سيارة المدينة الرياضية التي تجمع بين الأداء والفخامة

انت الأن تتابع خبرفولكس فاجن تيجوان 2025: سيارة المدينة الرياضية التي تجمع بين الأداء والفخامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر فولكس فاجن تيجوان واحدة من أكثر السيارات شعبية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) حول العالم، وذلك لما تتمتع به من تصميم أنيق وأداء قوي وتقنيات حديثة و مع إطلاق الجيل الجديد من تيجوان 2025، تأتي السيارة لتقدم تجربة قيادة أكثر متعة ورفاهية، لتلبية تطلعات العملاء في السوق السعودي الذي يبحث دائماً عن الأفضل والأكثر تطوراً.

تصميم خارجي أنيق وعصري في فولكس فاجن تيجوان 2025

تم تصميم فولكس فاجن تيجوان 2025 لتجسد لغة التصميم الجديدة للعلامة التجارية الألمانية، حيث تتميز بشبك أمامي عريض ومصابيح أمامية LED حادة، مما يضفي عليها مظهراً رياضياً وجذاباً كما تم تحديث الخطوط الجانبية للسيارة لتبدو أكثر انسيابية، في حين تم تصميم الجزء الخلفي بشكل أكثر عصرية مع مصابيح خلفية LED متصلة.

مقصورة داخلية فاخرة وواسعة فولكس فاجن تيجوان 2025

تتميز مقصورة تيجوان 2025 بتصميمها الأنيق واستخدام مواد عالية الجودة، حيث توفر مساحة رحبة للمقاعد الخلفية والأمتعة كما تأتي مزودة بأحدث التقنيات، مثل شاشة تعمل باللمس للتحكم في النظام الترفيهي ونظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من أنظمة السلامة والأمان.

أداء قوي وكفاءة في استهلاك الوقود

تتوفر تيجوان 2025 بمجموعة متنوعة من المحركات، بما في ذلك محركات بنزين وديزل، بالإضافة إلى خيارات هجينة و تتميز هذه المحركات بقوتها العالية وكفاءتها في استهلاك الوقود، مما يجعلها مثالية للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة كما تم تجهيز السيارة بنظام تعليق متطور يوفر راحة قيادة عالية وثبات على الطريق.

مواصفات فولكس فاجن تيجوان 2025 الفنية

المحركات:

محرك بنزين سعة 2.0 لتر

محرك ديزل سعة 2.0 لتر

خيارات هجينة

ناقل الحركة:

ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات

أنظمة السلامة والأمان:

نظام فرامل ABS

نظام التحكم بالثبات ESP

نظام المساعدة على صعود المنحدرات

نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ

التجهيزات:

شاشة تعمل باللمس

نظام ملاحة GPS

نظام صوتي عالي الجودة

كاميرات خلفية

سقف بانورامي

تعد فولكس فاجن تيجوان 2025