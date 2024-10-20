انت الأن تتابع خبر تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لفهد المولد تثير قلق الجماهير ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الحادث المأساوي الذي تعرض له النجم فهد المولد، لاعب فريق الشباب السعودي، تواصل الجماهير متابعة تطورات حالته الصحية بقلق شديد. بعد سقوطه من شرفة منزله في الإمارات، أُدخل المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم تشخيصه بإصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية متخصصة. بينما كانت هناك آمال في إخلائه طبيًا، فإن الوضع الصحي الحالي قد يؤجل هذه الخطوة.

تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لفهد المولد