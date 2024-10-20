انت الأن تتابع خبر تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لفهد المولد تثير قلق الجماهير ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل الحادث المأساوي الذي تعرض له النجم فهد المولد، لاعب فريق الشباب السعودي، تواصل الجماهير متابعة تطورات حالته الصحية بقلق شديد. بعد سقوطه من شرفة منزله في الإمارات، أُدخل المستشفى لتلقي العلاج، حيث تم تشخيصه بإصابات خطيرة تتطلب رعاية طبية متخصصة. بينما كانت هناك آمال في إخلائه طبيًا، فإن الوضع الصحي الحالي قد يؤجل هذه الخطوة.
تطورات مفاجئة في الحالة الصحية لفهد المولد
- تستمر المتابعة الحية والمستمرة لتطورات الحالة الصحية لفهد المولد، نجم فريق الشباب السعودي، الذي تعرض لحادث مؤسف قبل أيام. الحادث أسفر عن سقوطه من شرفة منزله في الإمارات، مما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى.
- عقب الفحوصات الطبية تم التأكد من إصابته بعدة كسور في الجمجمة والرقبة، ما يتطلب رعاية طبية دقيقة. كان من المقرر إجراء عملية إخلاء طبي له يوم الأربعاء الماضي، ولكن تم تأجيل هذه الخطوة بسبب وضعه الصحي غير المستقر.
- في تغريدة رسمية أوضح وكيل اللاعبين أن حالة فهد لا تزال حرجة، مشيرا إلى أن الإخلاء الطبي تأجل مجددا بسبب عدم تحسن حالته، وهو ما يزال يعتمد على أجهزة التنفس الصناعي.
- الجماهير والمتابعون يترقبون بقلق أي جديد حول صحته ويتمنون له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب قريبا.