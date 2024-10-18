نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: تربطني علاقات صداقة طيبة مع ولى العهد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه تربطه علاقات طيبة وصداقة شخصية مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مضيفًا أنه «إذا حصل اجتماع بشأن أوكرانيا في الرياض، فسأكون مرتاحًا للمكان».

وأشاد بوتين، بجهود المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أنها فعلت الكثير في ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأفاد بوتين أمام مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال في منتدى أعمال تجمع «بريكس»، بأن حصة مجموعة بريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي آخذة في النمو، وأعلى من حصة مجموعة السبع، لافتًا إلى أن النمو الإيجابي يحدث في السعودية والصين والهند.

وقدر مجموع الناتج الإجمالي المحلي لدول بريكس بأكثر من 60 تريليون دولار، موضحًا أنها تمثل الآن 37.4% من الاقتصاد العالمي، في حين تمثل مجموعة السبع 29.3% فقط.

وتحدث الرئيس الروسي عن معدل نمو اقتصاد دول بريكس هذا العام، متوقعًا أن يكون عند 4%، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 3.2%، فيما يبلغ عدد سكان العالم من دول المجموعة 45%.

ونوه بأن دول مجموعة بريكس تستحوذ على ربع صادرات العالم من السلع، كما أن أعضاء المجموعة يهيمنون على العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والمعادن والأغذية.

وجدد بوتين التأكيد على أن «مجموعة بريكس ليست تكتلًا ضد أي طرف، ونعمل على تهيئة الظروف لعملة موحدة، وتعزيز العلاقات بين البنوك المركزية لكسر هيمنة نظام سويفت».

واعتبر الرئيس الروسي، أن الأمل موجود في تجنب حرب أوسع في الشرق الأوسط لا أحد يريدها.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا قمة المجموعة في مدينة قازان خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

يذكر أن مجموعة بريكس توسعت لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات، إضافة إلى أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.