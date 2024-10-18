انت الأن تتابع خبر انتعاش القطاع المصرفي السعودي بسبب نمو محافظ الإقراض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحجم تداولات بلغت قيمتها سبعة مليارات ريال ، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، منخفضًا 131.24 نقطة ليقف عند مستوى 11907.43 نقطة.

وقد علق الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال "إبراهيم النويبت" قائلًا: "إن المستثمرين في سوق الأسهم السعودية عادة ما يترقبون فترة صدور النتائج لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية ، كما أن انتعاش القطاع المصرفي السعودي سببه النمو الكبير في محافظ الإقراض".

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 227.15 نقطة ليقفل عند مستوى 26205.65 نقطة ، بتداولات بلغت قيمتها 112 مليون ريال ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9 ملايين سهم.

وطبقًا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 622 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 201 شركة على تراجع.

أما عن أسهم الشركات الأكثر ارتفاعًا في التعاملات فكانت كالتالي:

الأحمر، صدق، التعاونية، أسلاك، الخريف

وبالنسبة للشركات الأكثر انخفاضًا فكانت:

الباحة، وارتيكس، وأنعام القابضة، وعطاء، وأسواق عبدالله العثيم.

وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30% و6.90%.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية ، وأسهم شركات أكوا باور، والراجحي، وأرامكو السعودية، والبحر الأحمر، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.