انت الأن تتابع خبر تعرف على استعدادات النصر القوية قبل ديربي الشباب في دوري روشن ! اليك التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب المباراة المرتقبة، تتزايد التوقعات حول أداء الفريق، خاصة بعد عودة نجميه ساديو ماني وأوتافيو من فترة التوقف الدولي. يتطلع النصر بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والضغط على المتصدر نادي الهلال.

استعدادات قوية للنصر قبل ديربي الشباب