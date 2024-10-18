انت الأن تتابع خبر تعرف على استعدادات النصر القوية قبل ديربي الشباب في دوري روشن ! اليك التفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع اقتراب المباراة المرتقبة، تتزايد التوقعات حول أداء الفريق، خاصة بعد عودة نجميه ساديو ماني وأوتافيو من فترة التوقف الدولي. يتطلع النصر بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقفه في جدول الترتيب والضغط على المتصدر نادي الهلال.
استعدادات قوية للنصر قبل ديربي الشباب
- كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عن أهم استعدادات نادي النصر لمواجهة نادي الشباب، المقررة في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لموسم 2024-2025.
- وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أشار العصيمي إلى أن اللاعبين ساديو ماني وأوتافيو سيصلان إلى الرياض اليوم للانضمام إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.
- من جهة أخرى سيستأنف نادي النصر تدريباته الجماعية اليوم كجزء من التحضير لمباراة الديربي ضد الشباب. ستقام المباراة المرتقبة يوم السبت المقبل، 19 أكتوبر، على ملعب الشباب.
- يطمح فريق النصر، تحت قيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، ومواصلة الضغط على نادي الهلال المتصدر حاليًا، يحتل النصر المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ 18 نقطة.