انت الأن تتابع خبر السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للمقيمين: انطلاق حدث كبير يعزز الانتماء للمجتمع السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الانسجام المجتمعي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال بناء جسور التواصل بين المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات. ستركز المبادرة على إبراز التنوع الثقافي الذي تتمتع به المملكة، مما يعكس التزامها برؤية شاملة تدعم التعايش السلمي والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.

السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للمقيمين

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الانسجام الاجتماعي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، أطلقت وزارة الإعلام السعودية مبادرة جديدة تحت شعار "#انسجام_عالمي". تهدف هذه المبادرة إلى بناء جسور التواصل والتفاهم بين المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات والثقافات، وإبراز التنوع الثقافي الغني الذي تتميز به المملكة.

مبادرة نوعية لتحقيق أهداف رؤية 2030

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تركز على الانفتاح الثقافي وبناء مجتمع متنوع ومتآلف. تسعى المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بجوانبها المختلفة، بما في ذلك المهنية والعائلية والاجتماعية، كما تهدف إلى إبراز مساهماتهم في الاقتصاد والتنمية.

فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة

ستتضمن المبادرة تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تستهدف المقيمين من مختلف الجنسيات. تشمل هذه الفعاليات حفلات غنائية، عروضا متجولة، فقرات عائلية، وأطعمة شعبية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التواصل والتعارف بين المواطنين والمقيمين.

إبراز قصص نجاح المقيمين

ستعمل المبادرة أيضا على إبراز قصص نجاح المقيمين في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على إنجازاتهم ومساهماتهم في خدمة المجتمع. تهدف هذه القصص إلى تقديم الإلهام وتشجيع المقيمين على الاستمرار في العطاء والمشاركة في بناء مستقبل المملكة.

تعزيز قيم التسامح والتعايش