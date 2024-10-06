نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب السعودي يُدشّن معسكره الإعدادي استعدادًا لمواجهة المنتخب الياباني الخميس القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشّن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم، معسكره الإعدادي المقام بمحافظة جدة، استعدادًا لخوض الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب السعودي في العاشر من شهر أكتوبر الجاري منتخب اليابان، وفي الخامس عشر من الشهر نفسه يستضيف منتخب البحرين، وستقام كل المواجهتين على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي مساء اليوم حصتهم التدريبية الأولى على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، ووسط حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها خصص المدير الفني تمارين استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية مع أنديتهم يوم أمس، فيما اكتفى بقية اللاعبين بتمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب مروان الصحفي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام عضلية.

ويواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي مساء غدٍ بحصة تدريبية مسائية مغلقة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السادسة مساءً