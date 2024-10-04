انت الأن تتابع خبر تغيير جديد في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الجمعة ٤ أكتوبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في هذه الفترة تعيش العملة المحلية في السودان استقرارا نسبيا بعض الشئ،مع تراجع في سعر الجنيه المصري واليورو والجنيه الاسترليني،ولكن تظل الأسعار مرتفعة إرتفاع تاريخي بسبب ما يحدث في البلاد من أحداث عسكرية أدت إلى تدهور الحالة الإقتصادية في البلاد وحدوث الكثير من الأزمات والمشكلات.

الوضع الحالي الإقتصادي

الوضع الإقتصادي في البلاد يشهد تراجع كبير هذه الفترة بسبب الزيادة التاريخية في أسعار العملات،وتسبب ذلك في ضعف القوة الشرائية للمواطنين مع الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والمنتجات،وهذا سبب ضغط كبير على القطاع المصرفي من أجل توفير النقد الأجنبي لسد حاجة الصفقات وتوفير التمويل اللازم لتجنب حدوث مشاكل اقتصادية أكبر من ذلك.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٣٠٧٦.٩٢ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٦٨٤.٢١ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٦٥.٠٢ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٧.٩١ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية