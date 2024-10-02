نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تدعو لوقف الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دانت المملكة العربية السعودية جميع الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، مجددة رفضها لهذا الواقع المرير وضرورة التحرك لإنهائه.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان ألقتها مسؤولة قسم حقوق الإنسان بوفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف آسيا باعكضة.

وبينت المسؤولة أن المملكة استضافت القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، وصدر عنها قرارات تمثل إرادة جميع الشعوب العربية والإسلامية، حيث دعت إلى حقن الدماء ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة باستعادة أراضيه المحتلة وإقامة دولته المستقلة.

وأشارت إلى ترحيب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 مايو 2024 م، قرارًا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك ترحيبها بالقرار الإيجابي الذي اتخذته مملكة النرويج، ومملكة إسبانيا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية سلوفانيا، وجمهورية أرمينيا باعترافهم بدولة فلسطين الشقيقة، منوهةً بدعوة المملكة إلى بقية الدول للمضي قدمًا بالاعتراف الثنائي.

وبينت أنه استشعارًا بالمسؤولية المشتركة للتحرك الجاد في سبيل تجسيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أعلنت المملكة مع شركائها أعضاء اللجنة الوزارية العربية ـ الإسلامية المشتركة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، داعية الجميع إلى الانضمام لهذا التحالف