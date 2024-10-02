نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "يا سلام سلم" ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض "كتاب الرياض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض مسرحية "يا سلام سلم" على مسرح الشيخ حمد الجاسر، في المدينة الجامعية للطلاب، في جامعة الملك سعود، يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، من الساعة 8:00 حتى 9:30 مساء، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024.

وتم اختيار المسرحيات التي تضمنها البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، لتناسب العائلة والأفراد من جميع الأعمار ومختلف الثقافات العربية.

وتسعى هيئة المسرح والفنون الأدائية، من خلال تقديم عرضين مسرحيين، وعدد من الفعاليات والندوات الثقافية عن فنون المسرح، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2024، إلى إبراز إبداعات المسرحيين الشباب، وتنمية الحراك المسرحي السعودي.

وتتضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا، منها أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشتمل على العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية وورش العمل التي يقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين السعوديين والعرب والدوليين، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات، والذي ستكون آخر أيامه، يوم السبت 5 أكتوبر