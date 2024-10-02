انت الأن تتابع خبر رمان الباحة يغزو أسواق السعودية سنويًا بكميات كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز منطقة الباحة جنوب السعودية بزراعة الرمان الذي يحظى بلون وحجم وطعم مختلف ، وتعد زراعة رمان الباحة من الزراعات التي ترجع إلى مئات السنين ومن أقدم مصادر كسب الرزق للمزارع بالمنطقة ، ولشجر الرمان علاقة خاصة جدا مع المزارع فهي أشبه برحلة العمر، كما يحلو تسميتها من قبل مزارعي الرمان هناك، إذ يعزون الأمر نظرًا إلى بداية ذروة إنتاج شجرة الرمان من عمر 15 إلى 20 سنة حتى يمتد عمرها لـ 70 سنة وأكثر.

وتمتد زراعة الرمان في الباحة على 179 هكتارًا تقريبًا من المزارع

حيث تنتج أكثر من 1600 طن من ثمرة الرمان سنويًّا ، ويرجع ذلك إلى خصوبة الأرض التي يزرع فيها ، والأجواء المعتدلة في الأودية ووفرة المياه إلى جانب التربة الزراعية الخصبة.

إطلاق مشروع مدينة الرمان بالباحة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق مشروع "مدينة الرمان" للاستثمار، حيث تُعد فاكهة الرمان أهم المنتجات الزراعية التي تشتهر بها الباحة ، و تتوارث الأجيال زراعتها جيلًا بعد جيل ، ويعتبر هذا المشروع صورة من صور تحقيق أهداف المملكة في رؤية 2030.

ويذكر أن موسم حصاد الرمان يبدأ في شهر سبتمبر في كل عام، ويستمر قرابة ثلاثة أشهر ، وقد أشار أحد المزارعين إلى إن بوادر إنتاج الرمان هذا العام إيجابية، نتيجة العوامل البيئية للعام الماضي ومنها الأمطار الكثيرة التي لها بعد فضل الله أثر إيجابي في صفاوة الرمان ونظافته من الأوبئة والآفات الحشرية.

مهرجان رمان الباحة الوطني