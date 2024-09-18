"الصادرات السعودية" ممثلة في برنامج "صنع في السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "النهدي الطبية"

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أحمد جودة - القاهرة -

وقّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، ممثلة في برنامج "صُنع في السعودية"، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة النهدي الطبية، دعمًا للمنتجات الوطنية وتعزيز وجودها في شبكة فروع شركة النهدي الطبية الرائدة في قطاع تجزئة الصيدليات في المملكة.

ومثل الجانبين في التوقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن الذكير، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس ياسر جوهرجي.

وتضمّن حفل التوقيع الذي أقيم في الرياض، إطلاق أول أرفف مخصصة للمنتجات الوطنية داخل صيدليات النهدي، وذلك تحت علامة (صناعة سعودية) متضمنةً منتجات الصحة والمستلزمات الطبية عالية الجودة محلية الصنع، حيث تسعى شركة النهدي الطبية لتحقيق الهدف المشترك مع برنامج صُنع في السعودية إلى تشجيع المستهلكين على اختيار السلع المحلية وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير: "إن هذا التعاون الإستراتيجي يأتي في إطار حرص "الصادرات السعودية" ممثلةً ببرنامج "صُنع في السعودية" على تعزيز الشراكات الإستراتيجية الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يخدم الأهداف الرامية إلى تعزيز مكانة المنتجات السعودية وتسهيل وصولها للمستهلكين في الأسواق المحلية والعالمية".

وأشار إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الهيئة المستمر بدعم التنوع الاقتصادي والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تمكين المنتج السعودي محليًا وتعزيز صادراته عالميًا.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية المهندس ياسر جوهرجي، أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة في برنامج صُنع في السعودية هو فخر وطني لما سيدعم الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في توطين الصناعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية في عدة مجالات، مشيرًا إلى أن الشركة ستعمل على الترويج للمنتجات السعودية في صيدلياتها داخل وخارج المملكة أيضًا، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة الأخرى.

ويعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين انطلاقة لعدد من المشاريع الوطنية في مجال الرعاية الصحية التي ستتضمن دعم توطين الصناعات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية، وزيادة انتشارها في منافذ البيع داخل المملكة وخارجها وتوعية المستهلكين بالمنتجات الوطنية عالية الجودة، إلى جانب التدريب وورش العمل الخاصة ببرنامج صُنع في السعودية والمشاركة في المعارض والفعاليات بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتعزيز الصورة الذهنية لدى المستهلك عن المنتجات والخدمات السعودية داخل المملكة وخارجها