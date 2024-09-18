حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في المملكة 1446

أحمد جودة - القاهرة - الفئات المستبعدة

انتشرت مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي شائعات حول إلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية. وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا. وأكدت أن المملكة لم تُلغِ الرسوم المتعلقة بالمرافقين، وأن الرسوم لا تزال قائمة كما هي. وعلى الرغم من ذلك، توجد بعض الفئات التي تم استثناؤها من دفع هذه الرسوم، وسنتعرف عليها فيما يلي.

الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين

أعلنت إدارة الجوازات السعودية عن بعض الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين، وتشمل هذه الفئات:

الطلاب الأجانب الحاصلين على منح دراسية في السعودية.

الطلاب المشاركون في التدريبات العسكرية داخل المملكة.

أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من غير سعوديين.

الزوجة الأجنبية الأولى للمواطن السعودي، والأبناء الذكور تحت سن 18 عامًا.

المتعاقدون مع الجهات الحكومية.

موظفو السفارات وحاملو الجوازات الدبلوماسية.

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

الأطفال الرضع لأب سعودي وأم أجنبية.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين

فيما يتعلق بالشائعات المتداولة حول إلغاء أو تعديل الرسوم المالية للمرافقين عند تجديد الإقامة، أوضحت هيئة الجوازات أن هذه الأخبار مجرد شائعات. ولم يتم إلغاء أو تخفيض أو زيادة الرسوم الخاصة بالمرافقين، وأن جميع الفئات التي تخضع لهذه الرسوم ما زالت ملزمة بالدفع وفقًا للوائح المعمول بها.

حاسبة رسوم المرافقين

لتسهيل عملية حساب الرسوم المالية للمرافقين، وفرت وزارة الداخلية السعودية أداة حاسبة إلكترونية عبر موقعها. وللاستعلام عن قيمة الرسوم، يمكن اتباع الخطوات التالية: