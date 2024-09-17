نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يقيم معرض "وطن بلا مخالف" في منطقة جازان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينطلق غدًا معرض المديرية العامة لحرس الحدود "وطن بلا مخالف" الذي يقام بمجمع كادي مول في منطقة جازان، ويستمر حتى الأحد القادم.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظامي أمن الحدود والإقامة، والإبلاغ عن مخالفيهما، لما يترتب على وجودهم من آثار أمنية وصحية واجتماعية واقتصادية.

ويأتي المعرض في إطار الجهود الإعلامية والاتصالية لحملة وزارة الداخلية "وطن بلا مخالف" ممثلةً في قطاعاتها الأمنية وإمارات المناطق، للتعريف بنظام أمن الحدود، وعقوبة من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، التي تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريالٍ، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة