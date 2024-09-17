الدويش يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة

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أحمد جودة - القاهرة - رفع عمر بن فيصل الوطبان الدويش، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-، وذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة على وظيفة مستشار أول بحث ديني بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأكد أن هذه الترقية تعد وسام شرف يعتز بها، وحافز له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والملك والوطن الغالي، مثمنًا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد دعمه المستمر وتوجيهاته الدائمة له ولكل العاملين في الوزارة، سائلًا المولى عزوجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه وأن يوفق ولاة الأمر وحكومتنا الرشيدة وأن يحفظ هذا الوطن وقادته وأمنه ويديم عليه استقراره