انت الأن تتابع خبر تسهيلات جديد في إجراءات إنشاء المصانع في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات أسبوع "رواد الصناعة والثروة المعدنية" ، حيث شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر بن إبراهيم الخريف" بكلمة أوضح خلالها تسهيل الإجراءات والخطوات اللازمة لإنشاء المصانع إذ علق قائلًا: "إن فتح مصنع في السعودية أصبح حاليا أسهل من فتح مطعم".

كما أشار "الخريف" إلى أن 90% من الشركات العاملة في القطاع من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وأوضح أيضًا الدور المحوري للمشاريع الريادية في القطاع من خلال مساهمات مختلفة.

وأضاف في كلمته أن "التطبيقات التقنية الصناعية أثبتت جدواها في حل الكثير من مشاكل الصناعات الكبيرة لأن التقنيات مرهونة بكفاءة المبدعين ورواد الأعمال ، ففي قطاع التعدين نجد هناك تقنيات مثبتة ومجرّبة لبت احتياجات القطاع في الحفاظ على المناجم والبيئة والسلامة والإنتاجية بشكل أعلى"

كما أفاد أن الصناعة أصبحت متاحة للجميع وليست حصراً على الكبار فقط ، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من القيادة من خلال الخدمات التي تقدم من الترخيص وصولاً إلى التمويل.

وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن العمل في منظومة الصناعة ليس فقط لتسهيل دخول المستثمرين ورواد الأعمال للقطاع؛ وإنما لضمان استمرار هذه المشاريع لمساعدة المستثمرين على تجاوز التحديات ووضوح رحلة المستثمر في ذلك.

كما أوضح "الخريف" أنه في ظل التوجه الكبير للاستثمار في قطاع التعدين أصبحت هناك فرصاً كبيرة لرواد الأعمال ، وأشار أيضًا إلى أن هناك أكثر من 100 حافز ومبادرة عملت عليها الوزارة يمكن لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها في قطاعي الصناعة والتعدين.