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جدول التقويم الدراسي الجديد 1446 في المملكة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي الجديد للعام 1446، وقد تضمن البيان الرسمي الذي نشرته الوزارة تفاصيل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد، والإجازات الرسمية، بالإضافة إلى مواعيد الاختبارات. من خلال هذا التقويم يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة تفاصيل الخريطة الزمنية لكل المراحل الدراسية. وتأتي الخطة الجديدة مع بعض التعديلات التي تهدف إلى تحسين سير العملية التعليمية.

جدول التقويم الدراسي الجديد 1446

الحدث التاريخ المدة
بداية الفصل الدراسي الأول 18 أغسطس 2024
نهاية الفصل الدراسي الأول 7 نوفمبر 2024
بداية الفصل الدراسي الثاني 17 نوفمبر 2024
نهاية الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير 2025
بداية الفصل الدراسي الثالث 2 مارس 2025
نهاية الفصل الدراسي الثالث 26 يونيو 2025

الإجازات الرسمية في العام الدراسي 2024-2025

المناسبة التاريخ المدة
إجازة اليوم الوطني 22-23 سبتمبر 2024 يومان
الإجازة المطولة الأولى 17 أكتوبر 2024 يوم واحد
إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 8-16 نوفمبر 2024 8 أيام
الإجازة المطولة الثانية 11-12 ديسمبر 2024 يومان
إجازة منتصف العام الدراسي 3 يناير 2025 يوم واحد
إجازة يوم التأسيس 23 نوفمبر 2025 يوم واحد
إجازة عيد الفطر المبارك 20 مارس 2025
إجازة عيد الأضحى المبارك 30 مايو 2025
إجازة نهاية العام الدراسي 26 يونيو 2025
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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