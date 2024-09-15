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حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" بمحافظة جدة

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم حرس الحدود في منطقة مكة المكرمة فعاليات المعرض التوعوي "وطن بلا مخالف" لاستعراض جهود وزارة الداخلية ممثلةً في قطاعاتها الأمنية لضبط مخالفي نظام أمن الحدود، وتوضيح العقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك في مجمع رد سي مول بمحافظة جدة.
ودعا حرس الحدود المواطنين والمقيمين إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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