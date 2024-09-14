انت الأن تتابع خبر مع اقتراب اليوم الوطني.. وزارة التعليم توضح أيام الإجازة في المدارس للاحتفال باليوم الوطني 94 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان رسمي عن تحديد مدة أيام الإجازة في المدارس بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94، حيث من المقرر أن تصل مدة الإجازة حتى 9 أيام، حيث ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 24 سبتمبر 2024 سوف يتم البدء في تنفيذ احتفالات اليوم الوطني، فقد طالبت الوزارة بأهمية مشاركة الجميع في فعاليات هذا اليوم الذي هو إحياء لذكرى يوم العزة والفخر وهو يوم توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود.

احتفالات المدارس بمناسبة اليوم الوطني السعودي

قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مدة الإجازة المقررة على المدارس للاحتفال باليوم الوطني السعودي، حيث من المفترض أن تستمر الإجازة لمدة 9 أيام متتالية تبدأ من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2024 وتستمر حتى 3 أكتوبر 2024، كما أن هذه الإجازة سوف تسري على جميع الموظفين في المملكة فيما عدا البنوك التي ستحصل على إجازة لمدة يوم واحد فقط، وقد وضعت الوزارة خطة لتنفيذ جميع فعاليات هذا اليوم المميز الذي توحدت فيه المملكة، وطالبت الوزارة جميع مدراء المدارس بأهمية العمل بالخطط التي حددتها لهذا اليوم مع مشاركة الجميع في تنفيذها سواء المعلمين والمعلمات أو الطلاب، كما طالبت الوزارة أولياء الأمور بالمشاركة هم أيضًا في هذه الفعاليات بهدف تعزيز التشارك الاجتماعي.

عدم مطالبة الطلاب بأي تكاليف مالية في اليوم الوطني