الشباب يحيي أزمة صفقة تمبكتي والهلال في ذكرى إيقافه ! اليك التفاصيل الكاملة

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رياض - احمد صلاح - نادي الشباب السعودي قعد اعلن عن تعيين ماجد المرزوقي رسميا كمدير للاحتراف وأوضاع اللاعبين، بعد مرور عام كامل على إيقافه. تأتي هذه الخطوة في ظل السمعة الرياضية الممتازة التي يتمتع بها المرزوقي.

الشباب يحيي أزمة صفقة تمبكتي والهلال في ذكرى إيقافه