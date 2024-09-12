انت الأن تتابع خبر الشباب يحيي أزمة صفقة تمبكتي والهلال في ذكرى إيقافه ! اليك التفاصيل الكاملة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نادي الشباب السعودي قعد اعلن عن تعيين ماجد المرزوقي رسميا كمدير للاحتراف وأوضاع اللاعبين، بعد مرور عام كامل على إيقافه. تأتي هذه الخطوة في ظل السمعة الرياضية الممتازة التي يتمتع بها المرزوقي.
الشباب يحيي أزمة صفقة تمبكتي والهلال في ذكرى إيقافه
- في الموسم الماضي، أثار المرزوقي جدلا واسعا بعد صفقة انتقال حسان تمبكتي، مدافع الشباب السابق، إلى نادي الهلال. كان المرزوقي قد نشر بيانا عبر حسابه على منصة "إكس"، يشير فيه إلى الضغوط التي تعرض لها من لجنة الاحتراف في اتحاد الكرة لإكمال إجراءات انتقال اللاعب إلى الهلال.
- في 10 سبتمبر 2023، قررت لجنة الانضباط إيقاف ماجد المرزوقي لمدة عام، بالإضافة إلى تغريمه ثلاثمائة ألف ريال، وذلك بعد ثبوت مخالفته للمادتين (50-4) و(50-5-2) من لائحة الانضباط. كان ذلك نتيجة لمخالفاته المتعلقة بإجراءات الانتقال وعدم التحقق من المستندات بشكل صحيح.
- الآن، في نفس التاريخ من العام التالي، 10 سبتمبر 2024، قرر نادي الشباب إعادة المرزوقي إلى منصبه كمدير للاحتراف وأوضاع اللاعبين.
- في خضم أزمة صفقة تمبكتي، أكد المرزوقي في بيانه عبر "إكس" أنه يتحمل المسؤولية عن كل ما قام به، مشيرًا إلى أنه قام بالتحقق من جميع الأوراق والمستندات قبل تقديمها، وكان لديه شكوك واضحة تم توضيحها لوزير الرياضة. وأضاف أنه تعرض لضغوط من لجنة الاحتراف لإكمال الطلب دون التحقق الكامل، وأكد أنه لن يقبل أي توجيه إلا من وزير الرياضة، الذي طلب منه الحماية والتوجيه المناسب.
- بعودة المرزوقي إلى منصبه، يأمل نادي الشباب في استعادة استقرار قسم الاحتراف وتعزيز كفاءته في إدارة الصفقات والقضايا المتعلقة بالانتقالات.