انت الأن تتابع خبر وضع حجر الأساس لـ28 مشروع تنموي جديد في منطقة الجوف السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار الجهود المبذولة من حكومة المملكة العربية السعودية وتحت قيادتها الرشيدة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" وولي عهده الأمير "محمد بن سلمان" ، تم تنفيذ الكثير والكثير من المشروعات التنموية في مختلف أنحاء المملكة ، وفي هذا المقال سنعرض واحدة من أهم المناطق التي سينفذ بها مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية

، إليكم التفاصيل في هذا المقال.

منطقة الجوف السعودية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بها

في الفترة الأخيرة استعدت منطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية لتدشين مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية والتي تصل إلى 28 مشروعًا تنمويًا بتكلفة تتجاوز 885 مليون ريال.

وتشمل هذه المشروعات المرتقبة مرحلتين أساسيتين ،هما:-

أولا: 11 مشروعا تنمويا بتكلفة تجاوزت 223 مليون ريال.

ثانيا: وضع حجر الأساس لـ 17 مشروعا إضافيا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة بقيمة 662.4 مليون ريال.

ومن الأهداف المرجوة من تنفيذ هذه المشروعات التنموية خدمة سكان المنطقة ، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم ، وتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية في هذه المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن تدشين مثل هذه المشروعات التنموية العملاقة يعتبر خطوة مهمة جدا في مشوار تحقيق أهداف المملكة والتي تسعى للوصول إليها طبقًا لرؤية 2030.

نبذة عن منطقة الجوف السعودية