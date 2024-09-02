موعد افتتاح موسم الرياض وطريقة حجز التذاكر

أحمد جودة - القاهرة - موسم الرياض 2024

يترقب سكان المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر بدء موسم الرياض، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات السنوية في البلاد. هذا الموسم يستمر لعدة شهور ويُعرف بجذب أعداد كبيرة من الزوار بفضل الفعاليات المتنوعة والمميزة التي يقدمها. يُعتبر موسم الرياض جزءًا من رؤية المملكة 2030، حيث يعزز السياحة ويعزز التفاعل الثقافي والترفيهي.

موعد افتتاح موسم الرياض 2024

أعلن تركي آل الشيخ، المسؤول عن تنظيم موسم الرياض، عن بدء فعاليات الموسم هذا العام في 12 أكتوبر 2024. سيقام الموسم على مساحة 7.2 مليون متر مربع، ويشمل 14 مدينة ترفيهية. كما سيتم توقيع عقود مع نحو 2100 شركة، مع إجمالي نحو 4200 عقد، ومعظم هذه الشركات محلية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الموسم 10 معارض ونحو 11 بطولة.

خطوات حجز تذاكر موسم الرياض 2024

لحجز تذاكر لحضور فعاليات موسم الرياض، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص لحجز تذاكر موسم الرياض. تصفح الفعاليات المتاحة واختر الفعالية التي ترغب في حضورها. انقر على خيار "حجز التذاكر". اختر الموعد وسعر التذكرة المناسب لك. اقرأ شروط وأحكام الحجز بعناية. اضغط على "حجز التذكرة". سجل دخولك إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. حدد الموعد الذي يناسبك. اضغط على "ادفع". أدخل بيانات بطاقة الفيزا الخاصة بك لإتمام عملية الدفع. قم بتحميل تطبيق Webook للحصول على نسخة من تذكرتك.

يمكنك الآن الاستعداد لتجربة مليئة بالمرح والمغامرة خلال موسم الرياض، الذي يقدم فرصة رائعة للاستمتاع بفعاليات متنوعة وجذابة.