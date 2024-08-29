انت الأن تتابع خبر الحقيقة وراء زيادة الدعم السكني إلى 200 ألف ريال للمستفيدين بأمر ملكي من خادم الحرمين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد برنامج الدعم السكني من أبرز المبادرات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين غير القادرين على شراء وحدات سكنية، حيث يوفر لهم دعما شهريا غير مسترد. هذا الدعم يقسم على فترات زمنية تحددها وزارة الإسكان، ويسهم في تخفيف عبء الإيجار وتكاليف السكن.

حقيقة زيادة الدعم السكني

تداولت الأوساط مؤخرا أخبارا حول زيادة الدعم السكني إلى 200 ألف ريال سعودي، ودفعت هذه الأخبار الكثيرين للتساؤل عن مدى صحتها. في هذا السياق، أكدت وزارة الإسكان أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن ما يُشاع عن زيادة الدعم إلى هذا المبلغ لا أساس له من الصحة. وأضافت الوزارة أنها ستقوم بإبلاغ الجمهور من خلال قنواتها الرسمية في حال حدوث أي تغييرات في سياسة الدعم.

موعد صرف الدعم السكني

تحدد وزارة الإسكان موعدا ثابتا لصرف الدعم، والذي يصادف يوم 24 من كل شهر ميلادي. وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، قد يتم تقديم أو تأخير الصرف. على سبيل المثال، دعم شهر أغسطس سيصرف في الأحد 25 من الشهر نظرا لتزامن الموعد مع يوم السبت، وهو عطلة نهاية الأسبوع.

شروط الحصول على الدعم السكني

للحصول على الدعم السكني، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم مواطناً سعودياً.

الإقامة الدائمة: يجب أن يقيم المتقدم بصفة دائمة على الأراضي السعودية.

عدم الاستفادة السابقة: يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من البرنامج مسبقاً.

وثائق الأهلية: تقديم الوثائق التي تثبت أهلية المتقدم للحصول على الدعم.

عدم امتلاك مسكن: يجب ألا يكون لدى المتقدم مسكن أو عقار.

العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر.