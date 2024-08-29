انت الأن تتابع خبر ما موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور وحقيقة زيادة المعاشات؟ الموارد البشرية تجيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور سبتمبر ٢٠٢٤ تتصدر قائمة الموضوعات الرائجة في المملكة العربية السعودية، حيث ظهرت نتائج الأهلية للمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في نظام الضمان الجديد للمستفيدين القدامى والمسجلين الجدد في البرنامج، حيث تهدف الوزارة إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأسر المحدودة الدخل في المجتمع لمساعدتهم في سد الاحتياجات الأساسية لهم، ولكن يهدف النظام الجديد إلى وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الحقيقيين، ومن خلال هذا التقرير سنقدم تاريخ نزول رواتب الضمان الاجتماعي المطور بالهجري والميلادي ومبلغ الضمان الاجتماعي المطور للفرد المستقل والأسر المستفيدة.

ما موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

تتحقق وزارة الموارد البشرية من استمرار استيفاء المستفيدين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور لشروط الأهلية والاستحقاق الجديدة، وفي حال ثبوت عدم التزام المستفيد بكافة المتطلبات التي تعتمدها الوزارة من خلال خدمات الصحة والتعليم للتابعين، أو ثبوت عدم التزام المستفيد القادر على العمل والتأهيل ببرامج التدريب أو عدم التسجيل في منصة جدارات للتوظيف ورفض فرص عمل مناسبة، أو عدم قيام المستفيد بتحديث بياناته في حالة وجود تغيير على حالته قبل مرور ١٥ يوماً من حدوث التغيير، يتم حرمانه المستفيد من استحقاق المعاش الضماني، ومن المقرر إيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد في حسابات المستفيدين المؤهلين في الدعم منذ الساعات الأولى من صباح يوم ١ سبتمبر ٢٠٢٤ ميلادية.

سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور 1446

انتشرت شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة معاشات الضمان مع اقتراب موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين، ولكن لم ترد أخبار أو منشورات رسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص هذا الأمر، وتحذر الوزارة مراراً وتكراراً من ترويج شائعات أو أخبار غير مؤكدة حول معاشات الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم التابعة للوزارة، وذكرت الوزارة أن في حالة وجود أية تغييرات في الدعم المقدم من الوزارة يمكنكم التعرف عليها من خلال المنصات الرقمية الرسمية التابعة للوزارة، وحددت الوزارة كم مبلغ الضمان الاجتماعي المطور للفرد والأسرة من خلال النقاط التالية: