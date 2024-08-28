انت الأن تتابع خبر أمطار متفاوتة على عدد من المناطق…إليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية في بعض مناطق المملكة العربية السعودية،حيث تشهد مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة والتي تؤدي إلى جريان السيول،في حين تكون هناك رياح نشطة مثيرة إلى الأتربة والغبار وتحد الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤٠ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٨٥.

المدينة المنورة: العظمى ٤٥ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠.

الرياض: العظمى ٤٥ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٢٥.

جدة: العظمى ٣٩ ودرجة الرطوبة ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٥.

الدمام: العظمى ٤٨ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠.

أبها: العظمى ٢٦ والصغرى ١٦ ودرجة الرطوبة ٩٠.

تبوك: العظمى ٤٠ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٦٥.

بريدة: العظمى ٤٥ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٢٥.

حائل: العظمى ٤١ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٣٥.

الباحة: العظمى ٢٤ والصغرى ١٧ ودرجة الرطوبة ٩٥.

عرعر: العظمى ٤٢ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٢٥.

سكاكا: العظمى ٤٢ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٣٠.

جازان: العظمى ٣٤ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٥.

نجران: العظمى ٣٨ والصغرى ٢٧ ودرجة الرطوبة ٧٥.