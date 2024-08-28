أبرز عروض اليوم الوطني السعودي 94: خصومات رائعة على الأزياء والملابس والعطور والاثاث

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رياض - احمد صلاح - مع اقتراب ذكرى اليوم الوطني السعودي، تستعد المملكة للاحتفال بمرور 94 عامًا على توحيد مملكة نجد والحجاز تحت اسم المملكة العربية السعودية، بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود في 23 سبتمبر 1932. يحتفل المواطنون بهذه المناسبة الوطنية العظيمة بتنوع الفعاليات والعروض، التي تملأ أجواء المملكة بالفرح والفخر.

اليوم الوطني السعودي 94

تُعَدّ مناسبة اليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام فرصة للاحتفال بإنجازات الوطن والتعبير عن الفخر بالهوية الوطنية. في عام 2024، ستكون الإجازة الرسمية على النحو التالي:

تبدأ الإجازة بانتهاء دوام يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

يحصل الطلاب والعاملون في القطاع العام على إجازة تمتد لأربعة أيام، تشمل الجمعة والسبت والأحد والاثنين.

يتم استئناف العمل والدراسة يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024.

عروض اليوم الوطني السعودي 94

احتفالا بهذه المناسبة، تقدم العديد من المتاجر عروضا مميزة تشمل:

متجر فوريو: خصومات كبيرة على الأثاث المنزلي، تتراوح بين 15% و50%.

العربية للعطور: عروض خاصة على باقات العطور المنزلية تبدأ من 94 ريال حتى 796 ريال.

متجر سي زون: خصومات كبيرة على الملابس والأزياء مع خدمة توصيل مجانية إلى المنازل.

متجر المليون شجرة: عروض متميزة على زيت الزيتون البكر، بالإضافة إلى توصيل مجاني.

أبرز مظاهر الاحتفال

يتميز اليوم الوطني السعودي بعدد من الفعاليات والأنشطة التي تعكس الفخر الوطني، ومنها:

تنظيم مؤتمرات وندوات وطنية.

ارتداء الزي السعودي التقليدي.

إطلاق الألعاب النارية في سماء المملكة.

تشغيل الأناشيد والأغاني الوطنية.

إقامة عروض عسكرية.

رفع علم المملكة على المنازل في جميع أنحاء البلاد.

تقديم شركات الطيران عروضًا وخصومات على أسعار التذاكر.

استضافة فنانين من مختلف الدول لإحياء حفلات ومناسبات احتفالية.