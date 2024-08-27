نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تدين تصريح وزير إسرائيلي دعا لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة تصريح وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دعا فيه لإقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لهذه التصريحات المتطرفة والتحريضية، ورفضها الاستفزازات المتواصلة لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددة على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، ومجددةً دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد للكارثة الإنسانية التي يشهدها الشعب الفلسطيني الشقيق، وتفعيل آليات جادة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات المتواصلة للقوانين والأعراف والقرارات الدولية.