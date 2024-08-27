انت الأن تتابع خبر شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة.. شروط ورابط التقديم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت شركة طيران الإمارات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة، وأوضحت شركة طيران الإمارات كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الوظائف، من التخصصات المطلوبة، والمسميات الوظيفية للوظائف المتاحة، وشروط التقديم، وأماكن العمل، ورابط وطريقة التقديم.
شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة
- وأضافت شركة طيران الإمارات، أن التقديم على هذه الوظائف يكون الآن متاح، لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وأن العمل بتلك الوظائف المطلوبة يكون ضمن فروع مكاتب شركة طيران الإمارات والشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية، وذلك في 3 مدن وهي الرياض وجدة والمدينة المنورة.
المسميات الوظيفية للوظائف المتاحة
وحرصت شركة طيران الإمارات على توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالوظائف المطلوبة والشاغرة لديها، وأبرزت الشركة المسميات الوظيفية للوظائف المطلوبة وهي:
- تنفيذي أول تطوير الأعمال “الرياض”.
- تنفيذي أول تطوير الأعمال “جدة”.
- تنفيذي مبيعات أول “المدينة المنورة”.
شروط ورابط التقديم على وظائف طيران الإمارات
- وأشارت شركة طيران الإمارات أن التقديم على الوظائف المتاحة المعلنة أعلاه، يكون متاح الآن ويستمر التقديم لفترة محدودة، حيث يكون يوم 9 سبتمبر 2024م المقبل، هو آخر للتقديم على وظائف طيران الإمارات، وأن تقديم أي طلبات للالتحاق بوظائف الشركة بعد هذا الموعد يعتبر لاغيًا ولا يتم الالتفات لأي طلبات تقدم بعض انتهاء فترة التقديم المتاحة.
- وأوضحت شركة طيران الإمارات التفاصيل الخاصة بشروط الوظائف المطلوبة، والتي تضمنت أن يكون المتقدم أحد مواطني المملكة العربية السعودية، وأن يكون حاصل على المؤهل المطلوب، وأكدت الشركة أن عدم استيفاء كافة الشروط المطلوبة للوظائف يعني رفض قبول المتقدم، وللتقديم على أحد تلك الوظائف والإطلاع على تفاصيل أكثر بشأن شروط الوظائف الشاغرة بشركة طيران الإمارات، عليك زيارة الرابط التالي (هنا).
- وأشارت شركة طيران الإمارات أن التقديم على وظائفها المتاحة يكون متوفر لمواطني المملكة العربية سعودي الجنسية فقط، الحاصلين على المؤهلات المطلوبة للتقديم، وأنه يجب على المواطنين ممن يستوفون كافة شروط الأهلية الدخول على رابط التقديم المذكور أعلاه، وإرسال السيرة الذاتية وكتابة كافة البيانات المطلوبة للتقديم بشكل صحيح، ثم إرسال طلب التقديم قبل انتهاء فترة التقديم المحددة، لاغتنام فرصة وظيفية من الوظائف المتاحة.