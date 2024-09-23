انت الأن تتابع خبر استمرار الزيادة في المعدن الأصفر…إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٤ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازالت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تواصل ارتفاعها الكبير في هذه الفترة،ومن الواضح عدم رجوع الأسعار كما كنت عليه في الشهر الماضي،وقد السجل الذهب اليوم عيار ٢٤ سعر ٣١٦.٩٢ ريال سعودي للجرام الواحد،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر الذهب اليوم الإثنين ٢٣ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب اليوم الإثنين ٢٣ سبتمبر في المملكة العربية السعودية

ذهب عيار ٢٤ سعر الجرام ٣١٦.٩٢ ريال سعودي و ٨٤.٥١ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢٢ سعر الجرام ٢٩٠.٥١ ريال سعودي و ٧٧.٤٧ دولار أميركي.

ذهب عيار ٢١ سعر الجرام ٢٧٧.٣٠ ريال سعودي و ٧٣.٩٥ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٨ سعر الجرام ٢٣٧.٦٩ ريال سعودي و ٦٣.٣٨ دولار أميركي.

ذهب عيار ١٤ سعر الجرام ١٨٤.٨٧ ريال سعودي و ٤٩.٣٠ دولار أميركي.

سعر بيع أونصة الذهب ٩٨٥٧.٢٩ ريال سعودي و ٢٦٢٨.٦١ دولار أميركي.

سعر شراء أونصة الذهب ٩٨٦١.٠٤ ريال سعودي و ٢٦٢٩.٦١ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١ جرام بسعر ٣٤٨.٦١ ريال سعودي و ٩٢.٩٦ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢.٥ جرام بسعر ٨٣١.٩١ ريال سعودي ٢٢١.٨٤ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٥ جرام بسعر ١٦٤٧.٩٨ ريال سعودي و ٤٣٩.٤٦ أميركي.

سبيكة ذهب وزن ١٠ جرام بسعر ٣٢٥٧.٩٤ ريال سعودي و ٨٦٨.٧٨ دولار أميركي.

سبيكة ذهب وزن ٢٠ جرام بسعر ٦٤٧١.٥١ ريال سعودي و ١٧٢٥.٧٣ دولار أمريكي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢١ بسعر ٢٦٦٢.١٣ ريال سعودي و ٧٠٩.٩٠ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٢ بسعر ٢٧٨٨.٩٠ ريال سعودي و ٧٤٣.٧١ دولار أميركي.

جنيه ذهب ٨ جرام عيار ٢٤ بسعر ٣٠٤٢.٤٣ ريال سعودي و ٨١١.٣٢ دولار أميركي.