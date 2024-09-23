العالم اليوم - "نخيل" تمنح عقد إنشاء "كومو ريزيدنسز" إلى شركة "أليك"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - منحت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عقد إنشاء مشروع برج "كومو ريزيدنسز" في نخلة جميرا بقيمة 1.8 مليار درهم (نحو 490 مليون دولار) إلى شركة "أليك" للهندسة والمقاولات.

ووفق بيان صحفي صادر، الاثنين، فمن المقرر إنجاز البرج السكني خلال الربع الثاني من عام 2028، وسيتكون من 75 طابقا بارتفاع إجمالي يتجاوز 300 متر، وسيضم 81 وحدة سكنية.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات" إن نخيل تتمتع بإرث عريق وحافل بالمشاريع، التي نجحت في إعادة تشكيل أفق دبي، ويعكس المشروع الجديد التزام "دبي القابضة للعقارات" بتطوير وجهات عالمية المستوى.

من جهته، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "أليك للهندسة والمقاولات": "يسعدنا أن تعْهَد إلينا "دبي القابضة للعقارات" بتنفيذ هذا المشروع الأيقوني".