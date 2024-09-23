العالم اليوم - أسهم أوروبا تستقر وسط ترقب لبيانات اقتصادية مهمة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - لم يطرأ تغيير يذكر على الأسهم الأوروبية عند الفتح، الاثنين، وسط حذر بين المستثمرين قبل سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة في المنطقة خلال الأسبوع.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 514.43 نقطة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر سبتمبر في الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، كما ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لألمانيا وبريطانيا في الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش.

ومن المقرر أن يدلي أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بتعليقات على مدى الأسبوع. وسيتحدث في وقت لاحق من اليوم الاثنين فرانك إلدرسون وبييرو تشيبولوني.

وصعد سهم شركة "توتال إنرجيز" بنحو واحد بالمئة بعد أن قالت شركة النفط العملاقة إنها ستوفر ما يصل إلى 1.5 مليون طن من وقود الطيران المستدام لمجموعة إير فرانس - كيه.إل.إم.

وانخفض سهم كوميرتس بنك الألماني 4.4 بالمئة بعد أن قالت الحكومة إنها ستحتفظ بحصتها البالغة 12 بالمئة في البنك، مما سيوقف أي اندماج مع يوني كريديت الإيطالي.

وهبط سهم أسترازينيكا واحدا بالمئة بعد نتائج ضعيفة حققها عقار تجريبي لعلاج سرطان الثدي تنتجه الشركة.