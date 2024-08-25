أحمد جودة - القاهرة - استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 أغسطس 2024

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 أغسطس 2024.. استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، وفقًا لأسعار الصرف المعلنة في البنوك. حيث سجل الدولار في بنك الإسكندرية 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المختلفة:

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25 أغسطس 2024

- البنك المركزي المصري: 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية: 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

- بنك مصر: 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

- مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.76 جنيه للشراء و48.86 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

- البنك الأهلي المصري: 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع.

تبقى الأسعار مستقرة مقارنة باليوم السابق، حسب آخر التحديثات من البنوك.