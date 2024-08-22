نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك عبدالله العالمي للحوار يحتفل بالذكرى العاشرة لبرنامج الزمالة الدولية في البرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) هذا الأسبوع، بالذكرى العاشرة لبرنامج الزمالة الدولية في فعالية بارزة أقيمت في مدينة برازيليا، بالبرازيل بحضور الأمين العام للمركز الدكتور زهير الحارثي.

ويأتي هذا الاحتفال تتويجًا للجهود الكبيرة في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات حول العالم، وتزامنًا مع المنتدى السنوي المشترك بين الشراكة العالمية بشأن الدين والتنمية المستدامة (PaRD) ومنتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين (IF20)، حيث شهدت الفعالية مناقشات مهمة حول أهداف الزمالة وخططها المستقبلية.

وأكد الدكتور الحارثي، أهمية الحوار في بناء مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة، معلنًا عن توسيع برامج المركز في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي