انت الأن تتابع خبر تقلبات في الأحوال الجوية…إليكم بيان درجات الحرارة المتوقعة في المملكة العربية السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك حالة من التغييرات الجوية في المملكة العربية السعودية على بعض المناطق التي تشهد ظاهرة جوية تكون الفرصة فيها مهيأة لسقوط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول وذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة،في حين تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران و الرياض والقصيم،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف بالتفصيل على درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية

نعرض لكم الآن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مناطق المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:-

مكة المكرمة: العظمى ٤١ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠.

العظمى ٤١ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٠. المدينة المنورة: العظمى ٤٥ والصغرى ٣٥ ودرجة الرطوبة ٨٠.

العظمى ٤٥ والصغرى ٣٥ ودرجة الرطوبة ٨٠. الرياض: العظمى ٤٣ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٥٥.

العظمى ٤٣ والصغرى ٣٠ ودرجة الرطوبة ٥٥. جدة: العظمى ٣٨ ودرجة الرطوبة ٣٣ ودرجة الرطوبة ٨٠.

العظمى ٣٨ ودرجة الرطوبة ٣٣ ودرجة الرطوبة ٨٠. الدمام: العظمى ٤٤ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٥.

العظمى ٤٤ والصغرى ٣٢ ودرجة الرطوبة ٨٥. أبها: العظمى ٢٧ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٩٥.

العظمى ٢٧ والصغرى ١٨ ودرجة الرطوبة ٩٥. تبوك: العظمى ٤١ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٣٠.

العظمى ٤١ والصغرى ٢٦ ودرجة الرطوبة ٣٠. بريدة: العظمى ٤٤ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٥٠.

العظمى ٤٤ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٥٠. حائل: العظمى ٤٢ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٥٠.

العظمى ٤٢ والصغرى ٣١ ودرجة الرطوبة ٥٠. الباحة: العظمى ٢٧ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٩٠.

العظمى ٢٧ والصغرى ٢٠ ودرجة الرطوبة ٩٠. عرعر: العظمى ٤٣ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٢٠.

العظمى ٤٣ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٢٠. سكاكا: العظمى ٤٤ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٢٠.

العظمى ٤٤ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٢٠. جازان: العظمى ٣٣ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٠.

العظمى ٣٣ والصغرى ٢٨ ودرجة الرطوبة ٩٠. نجران: العظمى ٣٧ والصغرى ٢٤ ودرجة الرطوبة ٨٠.