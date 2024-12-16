انت الان تتابع خبر التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي 1446 والشروط المطلوبة والفئات المستحقة للدعم والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يسعى الكثير من شباب السعودية إلى توفير وحدة سكنية لهم مستقلة عن ذويهم وذلك بهدف الزواج أو توفير الأموال المدفوعة في الإيجار الشهري، لذلك قامت وزارة الإسكان السعودية بالاتفاق مع حكومة المملكة بتوفير برنامج خاص بالدعم السكني ومن ثم تقديمه لأصحاب الدخل المتوسط و الأسر فقيرة الحال، ويتوفر هذا الدعم من خلال تقديم وحدة سكنية مناسبة داخل الأحياء الراقية في السعودية.

شروط التسجيل في سكني الضمان الاجتماعي

يجب على المتقدمين اولًا موافقة الشروط والأحكام المقدمة من قبل وزارة الإسكان السعودية وذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم السكني في مدة زمنية قصيرة، ومن أبرز الشروط المطلوبة ما يلي:

حصول المتقدم على الجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشخص غير مالكاً لأي وحدة سكنية في المملكة أو قطعة أرض.

يشترط الإقامة بصورة دائمة داخل المملكة.

يجب أن لايقل عمر المتقدم عن 25 عام.

أن يكون الشخص من محدودي الدخل وألا يتجاوز الراتب الخاص به قيمة 4 الاف ريال.

عدم وجود أي أملاك ثمينة مسجلة باسم صاحب الطلب .

أن تكون هذه هي المرة الأولى للتقديم علي الدعم السكني.

عدم وجود عائل أو كفيل للشخص يساعده في توفير وحدة سكنية.

من أهم الشروط كذلك هي تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة على الموقع مع توضيح البيانات بشكل صحيح حتى يتم اعتماد الطلب.

الفئات المستحقة للدعم السكني

يتم منح الدعم السكني لبعض الفئات المحددة في السعودية، وذلك لمن توافقة بهم الشروط السابقة، ومن أول هذه الفئات ما يلي: