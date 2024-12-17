انت الان تتابع خبر وزارة الصحة السعودية.. تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير بإدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية والتأمين والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة عن توفر فرص عمل لحاملي شهادتي البكالوريوس والماجستير في مجالات متنوعة، مؤكدة أنها ترغب في استقبال طلبات من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات في التأمين والعلوم الإكتوارية وإدارة المخاطر، وقد أعلنت عن موعد التقديم، كما حددت الوزارة عدة متطلبات يلزم توافرها لمن يرغب في التقديم في هذه الوظائف.

وظائف وزارة الصحة في السعودية 1446

أعلنت وزارة الصحة السعودية من خلال حسابها الرسمي عن فتح باب التوظيف الاختصاصيين في مجالات التأمين وإدارة مخاطر العلوم الإكتوارية، وذلك لحملة شهادتي البكالوريوس والماجستير، وبدأ استقبال الطلبات من اليوم الإثنين، الموافق 1 صفر 1446 هـجريًا الموافق 5 أغسطس 2024 ميلاديًا، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 8 صفر 1446 هجريًاـ الموافق 12 أغسطس 2024 ميلاديًا.

متطلبات التقدم لوظائف وزارة الصحة السعودية

أبلغت وزارة الصحة عن المتطلبات الأساسية للتقديم على الوظائف المعلن عنها، حيث بدأ التقديم من يوم الإثنين الموافق 1/2/1446 وحتى يوم الإثنين 8/2/1446، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، تشمل الشروط المطلوبة النقاط التالية: