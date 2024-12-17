انت الان تتابع خبر وزارة الصحة السعودية.. تعلن عن وظائف لحاملي البكالوريوس والماجستير بإدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية والتأمين والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة عن توفر فرص عمل لحاملي شهادتي البكالوريوس والماجستير في مجالات متنوعة، مؤكدة أنها ترغب في استقبال طلبات من الكوادر الوطنية المؤهلة، وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات في التأمين والعلوم الإكتوارية وإدارة المخاطر، وقد أعلنت عن موعد التقديم، كما حددت الوزارة عدة متطلبات يلزم توافرها لمن يرغب في التقديم في هذه الوظائف.
وظائف وزارة الصحة في السعودية 1446
أعلنت وزارة الصحة السعودية من خلال حسابها الرسمي عن فتح باب التوظيف الاختصاصيين في مجالات التأمين وإدارة مخاطر العلوم الإكتوارية، وذلك لحملة شهادتي البكالوريوس والماجستير، وبدأ استقبال الطلبات من اليوم الإثنين، الموافق 1 صفر 1446 هـجريًا الموافق 5 أغسطس 2024 ميلاديًا، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 8 صفر 1446 هجريًاـ الموافق 12 أغسطس 2024 ميلاديًا.
متطلبات التقدم لوظائف وزارة الصحة السعودية
أبلغت وزارة الصحة عن المتطلبات الأساسية للتقديم على الوظائف المعلن عنها، حيث بدأ التقديم من يوم الإثنين الموافق 1/2/1446 وحتى يوم الإثنين 8/2/1446، من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة، تشمل الشروط المطلوبة النقاط التالية:
- تقديم شهادة التخرج موثقة تتضمن النسبة التراكمية أو معدل الدرجات، وأيضًا تاريخ حصول المتقدم على المؤهل الدراسي.
- تقديم نسخة مفصلة من برنت التأمينات ونسخة من خبرات العمل السابقة.
- في حالة الشهادات الأكاديمية من خارج البلاد، ينبغي تقديم نسخة من المعادلة الصادرة عن لجنة المعادلات في وزارة التعليم.
- بالإضافة إلى إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- تقديم الخبرات التي تتناسب فقط مع متطلبات الوظيفة المعلن عنها.
- يجب أن يمتلك المتقدم خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الذي يتقدم إليه.
- يستحسن للمتقدمين الذين يتمتعون بأولوية أن يحصلوا على شهادات احترافية في مجالات مثل إدارة المخاطرRMP، والتأمين والخدمات المالية، وتحليل الاكتوارات.
- يتم اعتماد شهادة التأمينات لتحديد تاريخ الالتحاق والانقطاع عن العمل وتوثيق الخبرات السابقة.