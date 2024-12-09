انت الان تتابع خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وللعزباء وللمطلقة 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل دولة المملكة العربية السعودية بطرح راتب شهري للكثير من المحتاجين ومحدودي الدخل وهو دعم الضمان الاجتماعي المطور، وذلك لمساعدتهم على تخفيف عبء الحياة للأسر التي تستحق هذا الدعم، ولكن يتسائل العديد من المواطنين عن معرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور للسيدة المتزوجة و السيدة العزباء والمطلقة وهذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وللعزباء والمطلقة

هناك عدة شروط وضعتها الوزارة من اجل الحصول على دعم الضمان المطور، وأهم هذه الشروط هي كالأتي::

أن تقيم السيدة اقامة كاملة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

أن يكون الدخل للاسرة اقل من الحد المانع وهو مائة وعشرة ريال سعودي للشخص المعيل وخمسمائة وخمسون ريال سعودي لكل تابع.

يتم اختلاف قيمة المعاش الذي يقدم من الضمان الاجتماعي المطور وذلك يعود حسب عدد الأشخاص العاملين وإجمالي الدخل والأصول المملوكة.

يجب تقديم جميع المعلومات التي يطلبها البرنامج والتي تخص العقارات والأموال والأصول الموروثة وذلك لا يشمل السكن.

يجب الإلتزام بتقديم كافة الخدمات التعليمية والخدمات الصحية وخدمات التعليم للاشخاص التابعين ويجب التقيد بالدورات التأهيلية والتدريبية الممنوحة للأشخاص التابعين.

يكون التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور متاح للاسر والافراد وذلك بعد انطباق شروط الاستحقاق عليهم وذلك مع مراعاة اضافة كافة الأشخاص الذين يقيمون في منزل واحد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

شروط الضمان الإجتماعي للمتزوجه التي لابد من توافرها هي كالأتي: